توجيهات وتحذير من السفارة الأميركية لدى بغداد مع انطلاق تظاهرات الصدر لإخراج القوات الأجنبية

2020/01/24 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الجمعة، بياناً بشأن التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعية مواطنيها إلى تجنب مناطق التظاهرات.وقالت السفارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنه “قد يشهد المواطنون الأمريكيون وجوداً أمنياً مكثفاً، ومن المحتمل إغلاق الطرق”، مبينة أن “العمليات القنصلية العامة في بغداد ما تزال […]

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