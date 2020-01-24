السفارة الأمريكية تصدر بياناً بشأن ’’مليونية الصدر’’ لإخراج القوات الأجنبية يتعلق برعاياها

2020/01/24 | 11:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، بياناً بشأن التظاهرة المليو...





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