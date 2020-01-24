نص كلمة السيد مقتدى الصدر في التظاهرة المليونية

2020/01/24 | 11:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى غلق القواعد العسكرية الأميركية في الأراضي العراقية، مؤكداً أن "جميع الطرق السلمية سنحاول استنفادها وهدفنا جدولة خروج قوات الأميركية".

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