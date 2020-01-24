بلاسخارت: الشعب العراقي يتظاهر للتخلص من التدخلات الخارجية

2020/01/24 | 11:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الشعب العراقي يتظاهر من أجل الخلاص من التدخلات الخارجية، مبينة ان القوى السياسية لا تزال "عاجزة" عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء.

وقالت بلاسخارت خلال ندوة حوارية على هامش مشاركتها في منتدى دافوس، ان "العراق في أزمة جدية وهو بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي من النواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية".

واضافت إن "العراق سيبقى منطقة غير مستقرة ولابد للسياسيين من العمل على عدم تحويل البلاد لساحة تصفية الحسابات".

واشارت الى ان "الشعب العراقي يتظاهر من أجل الخلاص من التدخلات الخارجية ولا تزال القوى السياسية عاجزة عن اختيار مرشح لمنصب رئيس الوزراء".

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