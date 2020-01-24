2020/01/24 | 11:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة تراجعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحصول على تفاصيل بشأن مدى خطورة فيروس كورونا في الصين.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1560.24 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:59 بتوقيت غرينتش، لكنه يمضي على مسار الارتفاع بنسبة 0.2% في الأسبوع.وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1560.40 دولار.وصعدت الأسهم الآسيوية بعد بيان منظمة الصحة العالمية، أمس الخميس، والذي قال إن الفيروس الجديد في الصين لا يُشكل بعد حالة طوارئ عالمية.لكن القلق ما زال ينتاب المستثمرين بشأن انتشار الفيروس قبيل العام القمري الجديد، وهو فترة ذروة للسفر والطلب على الذهب في المنطقة.وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة للبطالة ارتفع أقل من المتوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.كما تعرض المعدن الأصفر لضغوط، إذ يحوم مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة، يحوم قرب أعلى مستوى في شهر والذي بلغه في الجلسة السابقة، بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة مستقرة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2446.48 دولار للأوقية، ويتجه صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في خمسة أسابيع، لينخفض بنحو 1.3%.ونزلت الفضة 0.1% إلى 17.79 دولار، وتتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بنسبة 1.1%، بينما استقر البلاتين عند 1001.86 دولار، وينخفض 1.5% في الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ الأسبوع المنتهي في 20 ديسمبر.

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