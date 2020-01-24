مقرب من زعيم التيار الصدري: من الآن... فلتعلم امريكا حجمها الضئيل

2020/01/24 | 11:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار الناشط العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق صالح محمد العراقي الى المظاهرة المليونية الجارية اليوم في بغداد للمطالبة بطرد ...

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