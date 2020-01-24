السفارة الامريكية تحذر رعاياها من الوصول الى مقرها في بغداد

2020/01/24 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الجمعة، تحذيرا لرعاياها المتواجدين في العراق، مطالبة اياهم عدم الاقتراب من مبنى السفارة.

وقالت السفارة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "يجب على المواطنين الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة"، مبينة ان "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطن الأمريكي، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

وأضافت ان "الإجراءات الواجب اتخاذها وفقًا لاستشارة السفر في ايار 2019، وهي عدم السفر إلى العراق، وتجنب مناطق التظاهرات بالإضافة الى مراقبة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة المستجدات".

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