العراق يواجه فيتنام وديا

2020/01/24 | 11:30 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم، اليوم الجمعة، على مواجهة منتخبنا الوطني ضمن الإطار الودي.

وقال مراسل "الغد برس" ان الاتحاد الفيتنامي وافق على خوض مباراة ودية مع منتخبنا الوطني في العاصمة هانوي في الـ3/26 .

وتاتي هذه المباراة استعدادا لمواجهة هونغ كونغ 3/31 ضمن تصفيات كأس العالم.

ويتصدر منتخبنا الوطني مجموعته المؤهلة للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال.

وتضم مجموعة منتخبنا كل من البحرين وإيران وهونغ كونغ وكمبوديا.

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