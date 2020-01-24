2020/01/24 | 11:35 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلمة مقتدى الصدر التي أُلقيت في التظاهرة هذا اليوم ٢٤ /١ / ٢٠٢٠ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 11:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلمة مقتدى الصدر التي أُلقيت في التظاهرة هذا اليوم ٢٤ /١ / ٢٠٢٠) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلمة مقتدى الصدر التي أُلقيت في التظاهرة هذا اليوم ٢٤ /١ / ٢٠٢٠) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).