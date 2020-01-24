كاظم الحناوي - ماهي الثقافة؟ كيف تتغيير أولوياتك دون أن تقرأ كتاب واحد!

2020/01/24 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي الثقافة لا تعني عدد الدرجات والشهادات الاكاديمية التي حصلت عليها لان الإرث العائلي يظل الطابع المميز لكل شخصية، فهو غير قابل للتغيير، إذ أن محاولة تغيير ثقافة شخص تعني في الحقيقة السعي إلى بسط هيمنة ارث جديد على تراكم تاريخي وهذا يتطلب مرور جيل كامل على الاقل، اذا تقوم العائلة إما بطمسها أو تحييدها في كل المجالات، وهذا ما يتضح لنا خلال متابعتنا لتصرف افراد كل عائلة حسب الموقف لنرى الدكتور والأمي ي......

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