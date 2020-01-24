ميثم الجنابي - شخصيات الخوارج الكبرى(1)

2020/01/24 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميثم_الجنابي إن المراحل الصعبة والدموية التي عادة ما ترافق حالات الانتقال التاريخي الكبيرة تصبح عصية على فهم من هو فيها وحولها.وذلك لأنها تنهك الجميع في تتبع رؤيتها ومواقفها بأقصى جهد ممكن لكي يكون لهذه الرؤية والمواقف "الأولية" و"الأولوية" في الاعتبار عند نفسها والآخرين.من هنا اختلاط كل شيئ فيها.غير إنه تبقى للمصالح والأهواء الدور الأكبر والأهم.وهي حالة لا تخلو منها جميع مراحل التاريخ الإنساني وعند الأمم ......

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