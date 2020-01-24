2020/01/24 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غازي_الصوراني الأخوات والأخوة ، الرفيقات والرفاق ...نلتقي اليومَ في الذكرى الثانية عشر لرحيل الرفيق المؤسس..المفكر..الثائر الوطني والقومي والأممي جورج حبش الذي رحل عنَّا في المكان لكنه لم يرحل عنَّا أو يفارقنا في الزمان وفي الوجدان، فهو ما زالَ -وسَيَظَلُ- في عُقول وقلوب الجبهاويين حيثما كانوا، مُلهماً ومُرشداً ومُفكراً ثَورياً يَستلهمونَ ويتواصلونَ مع المبادئ التي عاشَ وماتَ من أجلها ..ولا أبالغُ القول......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#غازي الصوراني - في ذكراه الثانية عشر ...الرفيق القائد المؤسس الحكيم جورج حبش وتحديات اللحظة الفلسطينية والعربية الراهنة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#غازي الصوراني - في ذكراه الثانية عشر ...الرفيق القائد المؤسس الحكيم جورج حبش وتحديات اللحظة الفلسطينية والعربية الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).