2020/01/24 | 11:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح العراقي : فلتعلم امريكا حجمها الضئيل وانها وان تربعت على ارض العراق فانها لن تستولي على قلوب العراقيين الشرفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع تسريبات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/24 | 11:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع تسريبات نيوز.

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