السفارة الأمريكية تصدر بياناً بشأن ’’مليونية الصدر’’ لإخراج القوات الأجنبية يتعلق برعاياها

2020/01/24 | 11:41 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت السفارة الامريكية في بغداد، اليوم الجمعة بياناً بشأن التظاهرة المليونية التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعية مواطنيها إلى تجنب مناطق التظاهرات.وقالت السفارة : إنه “قد […]

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