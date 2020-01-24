أسعار النفط ترتفع رغم مخاوف انتشار

2020/01/24 | 11:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.35 دولار للبرميل - رويترز

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