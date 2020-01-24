بيان ..المجلس الشيعي التركماني

2020/01/24 | 11:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Shukur Subject: الحشد Message Body: بسم الله الرحمن الرحيم أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا الحشد الشعبي … وضياع البوصلة … وطرد […]

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