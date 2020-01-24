رسائل ضدّ آلمُحتل والله آلسّاتر:

2020/01/24 | 11:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألأولى: من السّيد ألمجاهد مقتدى الصدر الذي دعا لتظاهرة مليونية بعد يوم غد الجمعة تشمل ساحة التحرير و السنك والمناطق المحيطة بها, تندد بآلمحتل و في نفس الوقت تحترم و […]

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