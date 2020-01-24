ضباب كثيف في الجنوب.. متنبئ جوي: هذه المناطق ستشهد هطول أمطار بدءاً من المساء

2020/01/24 | 11:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، اندفاع الامطار من المناطق الشمالية ا...





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