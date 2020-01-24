الموارد المائية: لا مخاطر على بغداد بسبب الأمطار

2020/01/24 | 11:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعدت وزارة الموارد المائية، وجود مخاوف على العاصمة بغداد من الأمطار الهاطلة والمتوقع استمراره في الأيام المقبلة.

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