الشرطة الإسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى الفجر اليوم

2020/01/24 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، باحة المسجد الأقصى، بعد انتهاء صلاة الفجر، حيث حاولت إفراغه من المصلين، فيما رد المصلون بالتكبير والهتافات، بحسب شهود عيان.وتوافد مئات الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، تلبية لحملة ”فجر الأمل“ التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، رفضا للإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها إسرائيل على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي […]

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