فيديو : دبابة تهاجم الجمهور في عرض عسكري وتثير الفزع في الهند

2020/01/24 | 11:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / يجلس الجمهور عادة لمشاهدة العروض العسكرية في فخر لرؤية جيش بلادهم يتفوق مهاريًا وعسكريًا في تدريباته ومعداته، لكن لا يتوقع الجمهور أن تنقلب المدافع لتتوجه نحوه مثلما حدث في الهند.خلال أحد العروض العسكرية في الهند، انتشر مقطع فيديو لدبابة غيرت مسارها فجأة واتجهت نحو المكان الخاص بالجمهور ليشاهد العرض، وذلك بسبب خطأ […]

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