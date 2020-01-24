مشاهد مروّعة من إصابة شخص بفايروس “كورونا” ومعاهد عالمية تطور لقاحًا لمكافحته

2020/01/24 | 11:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قالت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، إن المعاهد الوطنية للصحة، تعمل للوصول إلى لقاح ضد الفيروس الجديد الذي أصاب المئات، وقتل 4 أشخاص في آسيا.وقال الدكتور أنتوني فوشي، مدير المعاهد الوطنية لأمراض الحساسية والأمراض المعدية إن “المعاهد الوطنية للصحة بصدد اتخاذ الخطوات الأولى نحو تطوير اللقاح”.وأضاف فوشي أن الأمر سيستغرق […]

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