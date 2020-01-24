كلاسيكو متوقع في كأس اسبانيا

2020/01/24 | 12:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تقام قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، ظهر اليوم الجمعة، بعد اكتمال الفرق المتأهلة من دور الـ32، مع إمكانية مشاهدة كلاسيكو مبكر بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة.

وستشهد القرعة، التي تسحب اليوم عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت إسبانيا (3 ظهرا بتوقيت السعودية) تواجد عشرة فرق من الليغا وهي "أوساسونا، إشبيلية، برشلونة، أتلتيك بيلباو، غرناطة، ريال مدريد، فالنسيا، فياريال، ريال سوسيداد، ليغانيس".

واربعة فرق من الدرجة الثانية وهي "ريال سرقسطة، تينيريفي، ميرانديس، رايو فاليكانو"، بالإضافة إلى فريقين من الدرجة الثانية (ب) وهما "باداجوز، وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا".

سيتم وضع فرق الدرجة الثانية والدرجة الثانية (ب) في كرات منفصلة ليتم اختيارها أولًا لمواجهة منافسين من الليغا، وبذلك يتم تحديد ست مواجهات.

وبمجرد الانتهاء من سحب أندية الدرجة الدنيا، يتم إجراء قرعة مفتوحة بين أندية الليغا، وبالتالي هناك احتمالية أن نرى كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدور ثمن النهائي.

وستقام المباريات في الأسبوع المقبل خلال الفترة ما بين 28 و30 كانون الثاني الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حالة مواجهات أندية الليغا معًا يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي يسحب أولًا.

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