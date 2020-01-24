موسكو تعلق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى مدينة ووهان الصينية خشية من

2020/01/24 | 12:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أعلنت روسيا تعليق الرحلات الجوية المباشرة من وإلى مدينة ووهان الصينية خشية من فيروس "كورونا".

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