ضبط مواد تجميل ومواد غذائية مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي

2020/01/24 | 12:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت الهيأة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط سكائر ومواد تجميل ومواد غذائية مخالفة في كمرك مطار بغداد الدولي.وقالت الهيأة في بيان لها، إن "السلطة الكمركية في كمرك مطار بغداد الدولي تمكنت من ضبط مواد مختلفة مخالفة للشروط والتعليمات (مواد تجميل ومواد غذائية وسكائر)، ضبطت في أمتعة احد المسافرين".وأكدت الهيأة على "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواد المخالفة حسب قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 النافذ".يذكر ان الهيئة العامة للكمارك تعلن بشكل مستمر عن ضبط واعادة اصدار مواد مختلفة يتم كشفها في مراكزها الكمركية تمنع من خلالها دخول المواد المخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.

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