واشنطن تدعو مواطنيها الى عدم الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد

2020/01/24 | 12:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت واشنطن، اليوم الجمعة، المواطنين الأمريكيين الى عدم الاقتراب من السفارة الامريكية في بغداد، فيما اشارت الى أن قنصليتها العامة في أربيل مفتوحة للتأ...

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