ديزني لاند شنغهاي تغلق ابوابها بسبب كورونا

2020/01/24 | 12:01 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

اعلنت مدينة شنغهاي ديزني لاند الصينية التابعة لوالت ديزني، اليوم الجمعة، إنها ستغلق أبوابها اعتبارا من غد السبت للمساعدة بمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.

وأوضحت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: "استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض، ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند".

وأضافت: "سنستمر بمراقبة الموقف عن كثب وسنعلن عن موعد استئناف العمل بعد التأكد من سلامة الموقف".

وبدأت اليوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

والكثير من المتاجر والمكاتب، بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، أعلنت حالة تأهب قصوى بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

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