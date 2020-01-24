فيديو- «مليونية الصدر» تنادي بالسّيادة العراقيّة في ظلّ الوجود الإيراني وتحكّمه بالبلاد

2020/01/24 | 12:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد الجبوري- بغداد انطلقت التظاهرة “المليونية”، التي دعا إليها زعيم #التيار_الصدري #مقتدى_الصدر، التي أعلن عن تأييدها عدد من الفصائل المسلحة الموالية لـ إيران، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة آلاف المؤيّدين.وقال […]

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