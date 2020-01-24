"كورونا" يثير ذعراً.. إليكم أعراضه وطرق الوقاية

2020/01/24 | 12:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاة 25 شخصاً على الأقل في الصين بينما تم تسجيل إصابات في دول عديدة.

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