هل تدفع الأزمة الليبية الدول المغاربية نحو مزيد من التفرقة ؟

2020/01/24 | 12:16 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في جولتنا عبرالصحف العراق ومليونية الصدر المناهضة للتواجد الاميركي في العراق وتحديات جمة تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة وفيروس كورونا المستجد يثير الذعر في الصين وخارج حدودها، وهل تفرق أم توحد الأزمة الليبية البلدان المغاربية ؟ وفي فرنسا، التعبئة متواصلة بين الحكومة والنقابات بشأن مشروع إصلاح نظام التقاعد.

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