التظاهرة المليونية لطرد المحتل/ صور

2020/01/24 | 12:21 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توافدت أعداد كبيرة من المتظاهرين صباح اليوم الجمعة صوب منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

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