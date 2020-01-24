إحصائية رسمية تعلن تجاوز عدد سكان العراق 39 مليون نسمة خلال العام الماضي

2020/01/24 | 12:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة، تجاوز عدد سكان العراق 39 مليون نسمة خلال عام 2019، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى (٩٣٪؜) و(١٣٪؜) ممن أعمارهم (١٠) سنوات فاكثر، أميون.وقالت الوزارة في بيان تلقته “يس عراق”، إنها “تتابع مؤشرات الامية، وغيرها من المؤشرات بنحو مستمر، من خلال اجراء المسوح الميدانية وإعداد […]

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