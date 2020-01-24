2020/01/24 | 12:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر في نادي الشرطة، اليوم الجمعة، أن ادارة النادي تطمح الى ابرام تعاقدات جديدة خاصة بعد الانتكاسة العربية.

وقال مصدر لـ"الغد برس" ان "لاعب وسط منتخب سوريا والعربي الكويتي يوسف قلفا قد يكون احد عناصر الشرطة".

وبين ان "الشرطة بصدد مفاتحة ادارة النادي واللاعب بغية انتقاله الى الدوري العراقي".

واضاف ان "محترفا اخر قريب من التوقيع مع الشرطة وهو المحترف الليبي السنوسي الهادي".

يذكر ان الشرطة خرج من بطولة الاندية العربية بعد الخسارة بسباعية في مجموع المباراتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محترفان على رادار الشرطة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محترفان على رادار الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).