العراق على موعد مع هطول الامطار ورياح من اصل قطبي

2020/01/24 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد توقع المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، اندفاع الامطار من المناطق الشمالية الى العاصمة بغداد والمناطق الوسطى.وقال عطية في منشور على صفحته بـ "الفيس بوك"، إن "مناطق البلاد اضافة الى بلاد الشام وشمال السعودية بدأً من هذا اليوم بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة من اصل قطبي" مشيراً الى ان "وهنالك منخفض قطع في طبقات الجو العليا، ربما يكون موقع نزوله ريما يكون سلبي في شمول كافة المدن بهطول الامطار".وأضاف، أن "السحب تتواجد الان في مدن الشمال، وبدأت امتدادات المنخفض بالتأثير بأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من مدن الشمال خصوصا شمال نينوى ودهوك والسليمانية واربيل مصحوبة بهطول ثلجي على مرتفاعات السليمانية ودهوك وشمال أربيل،مع غزارة الامطار في اماكن متفرقة"، منبهاً الى "فرص هطول الثلوج في تتقلص المناطق المنخفضة شمالا".وأشار الى أن "مركز المنخفض يندفع اكثر نحو مدن البلاد نهار اليوم الجمعة بحيث يتوقع بمشيئة الله ان يبدا هطول الامطار على الانبار وصلاح الدين وكركوك وشمال ديالى مصحوبة بغزارة مترافقة بالرعد وتساقط حبات البرد على فترات في اماكن متفرقة، وكذلك استمرار توقعات هطول الـ ثلوج فوق المرتفعات الجبلية شمال العراق اضافة للامطار".وتابع: "مع ساعات مساء وليل اليوم الجمعة تندفع فرص الامطار نحو العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط، كذلك تمتد نحو السماوة وذي قار وبادية الجنوب وميسان خلال فجر السبت والفرصة تبدو ضعيفة في مدينة البصرة التي ربما تشملها امطار خفيفة فجر السبت".وأوضح، أنه "خلال الليل ايضا تضعف الهطولات تدريجياً على الانبار ومدن الشمال، حيث تجتاح هذه المناطق رياح قطبية شمالية شديدة البرودة ثم باقي مدن البلاد، وتعتبر هي الابرد منذ عدة سنوات، بحيث يتوقع ان يتشكل الانجماد في اجزاء واسعة من شمال وغرب البلاد، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة الى ما دون الصفر المئوي في مدن الشمال والغربية وبادية الجنوب واعلى قليلا في الوسط والجنوب، يرجى اخذ الحيطة والحذر".واكمل: "كما نوهنا سابقا، استمرار فرص هطول نتف من الثلوج يشمل مناطق واسعة من الرطبة ووسط الانبار خصوصا الهضاب والمرتفعات"، مشيراً الى "فرص تشكل الضباب وانعدام اروية واردة هذه الليلة وصباح السبت في مناطق واسعة من مدن الشمال والانبار وواسط وصلاح الدين والعاصمة بغداد وجنوب ديالى ومناطق من مدن الفرات الاوسط وشمال ذي قار وشمال ميسان، لذلك لا ينصح بالسفر ليلا".وبين، أنه "خلال صباح السبت، تقتصر الحالة على مدن الحدود مع ايران، وتسود رياح شمالية باردة كافة المدن وتنتهي فيها فرص الامطار وتستمر سحب واطئة بالتواجد في اجوائنا".

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