التخطيط تعلن تجاوز عدد سكان العراق 39 مليون نسمة

2020/01/24 | 12:31 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة (24 كانون الثاني 2020)، تجاوز عدد سكان العراق 39 مليون نسمة خلال عام 2019، مشيرة إلى ارتفاع معدلات الالتحاق بالدراسة الابتدائية إلى (٩٣%) و(١٣%) ممن أعمارهم (١٠) سنوات فاكثر، أميون.وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تتابع مؤشرات الامية، وغيرها من المؤشرات بنحو مستمر، من خلال اجراء المسوح الميدانية وإعداد الدراسات والتقارير الإحصائية، بالشراكة مع المنظمات الدولية، ومنها اليونسكو".وأضافت أن "نسبة الامية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن (١٠) سنوات، وبحسب اخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت (١٣%)"، لافتا إلى ان "النسبة ترتفع بين الإناث ممن تزيد أعمارهن عن ١٠ سنوات، لتصل إلى (١٨%) ، فيما تنخفض بين الذكور إلى (٨%)".وأوضح بيان الوزارة ان "(٨٧%) من الافراد ممن تزيد أعمارهم عن ١٠ سنوات فما فوق، ليسو اميين، من بينهم (٨٢%) من النساء، لسن اميات، مقابل (٩٢%) من الذكور، ليسو اميين".وتابع ان "نسبة الالتحاق بالدراسة الابتدائية بلغت (٩٣%) مقابل (٥٧%) هي نسبة الالتحاق بالدراسة المتوسطة وتنخفض إلى (٣٠%) نسبة الالتحاق بالدراسة الاعدادية"، موضحا ان "عدد سكان العراق وصل إلى اكثر من (٣٩) مليون نسمة عام ٢٠١٩، ويبلغ السكان الذين هم بعمر (١٠) سنوات فاكثر (وهو العمر الذي يتم احتساب نسبة الامية له) (٢٨) مليون نسمة ، وباعتبار ان نسبة الامية هي (١٣%) ، فان عدد السكان الأميين ، بموجب هذه النسبة يصل إلى (٣) ملايين و(٧٠٠) الف من الذكور والإناث".واختتم بيان الوزارة بالقول، ان "وزارة التخطيط حريصة على اتباع المعايير العالمية في احتساب المؤشرات التي تتعلق بجميع مفاصل الحياة والتنمية ، ولديها شراكات قوية مع الكثير من منظمات الامم المتحدة"، مؤكدا ان "الوزارة تعلن بنحو مستمر عن جميع المؤشرات والبيانات الإحصائية التي يتم التوصل اليها من خلال اجراء المسوح الإحصائية الميدانية"، معلنا "تواصل الاستعدادات على قدم وساق، لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن قبل نهاية العام الجاري، الذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن واقع الحياة في العراق".

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