وفاة آمر اللواء ٢٥ في الحشد الشعبي”ابو جاسم الناصري”

2020/01/24 | 12:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحل إلى رب كريم ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم بقلوبٍ مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى اليكم وفاة الحاج عبد الكريم خضر الناصري (ابو جاسم الناصري) آمر اللواء ٢٥ في […]

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