2020/01/24 | 12:40 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى فيروس جديد غامض يشبه الفيروس المسبب لمرض السارس الى وفاة ستة أشخاص في الصين، حتى الان، مع تسجيل 300 إصابة ما يثير مخاوف من تفشيه مع اقتراب رأس السنة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا عرف عن الفيروس الجديد المتفشي في الصين) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا عرف عن الفيروس الجديد المتفشي في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).