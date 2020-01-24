حمدى عبد العزيز - تدليس روسي يراقص التدليس الأوربي والأمريكي علي الأرض الفلسطينية المغتصبة ..

2020/01/24 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حمدى_عبد_العزيز تابعت توافد الرؤساء والمسئولون الأوربيون علي الدولة الصهيونية وذلك من أجل الإحتفال بالذكري الخامسة والسبعين لاسقاط معسكر الهلوكست ، وهي ذكري سقوط معسكر أوشفيتز لاعتقال وإبادة اليهود في بولندا إبان فترة الحرب العالمية الثانية، فيما يعرف باسم اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست ..ذلك التوافد الذي تصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ، والرئيس الفرنسي ماكرون إلي جانب الرئيس الألماني فرانك فالتر إشتاينماي......

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