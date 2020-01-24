حسين علوان حسين - التلفيق ضد ماركس : بكّير نموذجاً / 1

2020/01/24 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_علوان_حسين في استضافة موقع الحوار المتمدن الأغر للأستاذ محمود يوسف بكير المستمرة لحد الآن منذ العدد : 6458 - 2020 / 1 / 7 ضمن محور "مقابلات و حوارات" ، طرح المحاور المحترم العنوان : "بعض أفكار ماركس وهل تصلح للتطبيق وكعلاج لمشاكل الرأسمالية " ، و ذا موضوع خطير الأهمية ، أشغل الملايين من المفكرين و المناضلين منذ قرن و نصف من الزمان ، و ما زال ، و سيبقى .و بحكم منطوق العنوان الآنف الذكر و الذي سطره الكاتب ......

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