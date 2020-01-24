تأهب في ساحة التحرير مع انطلاق تظاهرة لأنصار الصدر ضد الوجود الأميركي

2020/01/24 | 12:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – انطلقت في بغداد صباح الجمعة تظاهرة ينتظر أن تكون “مليونية” كما دعا لها رجل الدين الشيعي مقتدى، للمطالبة بطرد القوات الأميركية من العراق، فيما يقف شارع المتظاهرين المطلبيين في الجهة الأخرى على أهبة الاستعداد لأي طارئ.ويشهد العراق منذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي حركة احتجاجات مطلبية، شهدت تراجعاً في الآونة […]

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