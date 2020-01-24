بعد تحذير صارم.. بيان من السفارة الأمريكية حول تظاهرة الصدر

2020/01/24 | 12:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحذرت السفارة الأمريكية في بغداد، رعاياها من الاقتراب من مبنى السفارة في ظل التظاهرات التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط بغداد.

حذرت السفارة الأمريكية رعاياها من الاقتراب من مبناها بالتزامن مع تظاهرة التنديد بالوجود العسكري الأمريكي

وذكر بيان للسفارة نشر عبر حسابها في فيسبوك، يوم الجمعة 24 كانون الثاني/يناير، إن "تظاهرات متوقعة ستجري في وسط بغداد، وقد يشهد المواطنون الأمريكيون انتشارًا أمنيًا مكثفًا، ومن المحتمل غلق الطريق".

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رد عسكري أم تظاهر سلمي؟

أضاف البيان، أن "العمليات القنصلية العامة في بغداد لا تزال معلقة"، محذرة المواطنين الأمريكيين من "الاقتراب من مبنى السفارة في بغداد".

كما أشار البيان، إلى أن "القنصلية الأمريكية العامة في أربيل مفتوحة للتأشيرات ومواعيد خدمات المواطنين الأمريكيين، بما في ذلك إصدار جواز السفر".

يأتي ذلك في وقت تشهد العاصمة تظاهرة حاشدة لأنصار التيار الصدري وبعض الفصائل المسلحة لـ "التنديد بالوجود العسكري الأمريكي" دعا إليها الصدر.

ورصدت صور اطلع عليها "الترا عراق"، تحذيرًا كتب على جدران السفارة الأمريكية، مساء الخميس 23 كانون الثاني/يناير، يتوعد بإجراءات رادعة بحق كل من يقترب من مبنى السفارة، كما أحاطت بالمبنى حواجز كونكريتية.

هددت السفارة الأمريكية بإجراءات رادعة بحق كل من يقترب منها

وتخشى واشنطن تكرار سيناريو تظاهرة فصائل الحشد الشعبي نهاية العام الماضي، والتي حاصرت السفارة وحاولت اقتحامها.

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