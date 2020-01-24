2020/01/24 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرجع السيستاني يدعو ’’الفرقاء العراقيين’’ لأن يعوا حجم المخاطر على العراق ويصف المرحلة الحالية بـ ’’العصيبة’’) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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