نقل “حسني مبارك” إلى المستشفى بعد انهيار مفاجئ في صحته.. التفاصيل

2020/01/24 | 13:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / انتشترت عدد من الأنباء في الساعات القليلة الماضية، أنباء تفيد نقبل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى المتشفى العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.وفي هذا السياق، قال حسن الغندور أحد مؤسسي حركة “أبناء مبارك”، إن الحالة الصحية للرئيس الأسبق حسني مبارك مستقرة بشكل كبير، مؤكدًا أنه لم يغادر منزله منذ أمس.ووأضاف […]

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