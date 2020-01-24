2020/01/24 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( المرجعية الدينية تحذر الفرقاء العراقيين من 'المخاطر التي تحيط بالبلد') نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( المرجعية الدينية تحذر الفرقاء العراقيين من 'المخاطر التي تحيط بالبلد') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).