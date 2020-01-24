الاكبر سنا سيرأس اجتماع الهيئة العامة لاتحاد كرة القدم

2020/01/24 | 13:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أفاد مصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بان عضو الاتحاد عبد الامير شناوة هو من سيقود اجتماع الهيئة العامة للاتحاد.

وقال المصدر لـ"الغد برس" ان "الهيئة العامة ذاهبة لاختيار الاكبر سنا لترأس اجتماعها المقبل"، مبيناُ ان "اعضاء الاتحاد سيحضرون بصفتهم هيئة عامة وغالبيتهم لا يرغبون في الترشح للانتخابات المقبلة".

وأكد ان "الهيئة العامة تجتمع السبت المقبل لبحث اوضاع الاتحاد بعد استقالة الهيئة الادارية".

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