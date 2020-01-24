كتائب حزب الله: ما يجري في العراق هو مرحلة جديدة

2020/01/24 | 13:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقي محمد محيي إنه ما يجري في العراق هو مرحلة جديدة يمر بها البلاد وأطلق عليها اسم "ثورة العشرين الثانية"....

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