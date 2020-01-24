كامل علي - ألاديان وتطورها – 5 - أسطورة ولادة لنبي موسى

2020/01/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كامل_علي ألمرحلة ألأولى – قصة ميلاد موسى ألأكدية: إنّ أسطورة ولادة النبي موسى ووضعه في سلة أوصندوق وتركه لمياه نهر النيل مقتبسة من أسطورة ولادة سرجون الأكدي التي تعرَّفَ اليهود المسبيين عليها أثناء السبي البابلي:" أنا سرجون، الملك القوي، ملك أكاد.كانت أمي من عذارى الهيكل.لم أعرف أبي، بينما لبث أخو أبي في الجبل.وفي مدينة آزو بيراني، على ضفاف الفرات، حبلت أمي بي.ولدتني سرا، ووضعتني في سلة من ا......

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