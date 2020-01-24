يونس الخشاب - في اليوم العالمي للمحرقة [[ اذهبوا الى غزة واصرخوا [ لن تتكرر ابدا ] ]]

2020/01/24 | 13:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #يونس_الخشاب مظهر كرموش / ترجمة يونس الخشابينتقد الصحفي الاسرائيلي جدعون ليفي نفاق قادة العالم الذين يزورون إسرائيل لإظهار تعاطفهم مع ضحايا المحرقة بينما يتجاهلون المحرقة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين.من المهم للغاية أن نتذكر الماضي ؛ ما لا يقل أهمية هو أن تكون مدركا للحاضر دون إغلاق أعين المرء.قد يتذكر العشرات من رجال الدولة الذين وصلوا إلى إسرائيل يوم الأربعاء الماضي ، لكنهم يغضوا ......

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