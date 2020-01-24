2020/01/24 | 13:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أفاد مصدر أمنى عراقي اليوم الجمعة، باتخاذ الأجهزة الأمنية اجراءات مشددة وقطعت عددا من الطرق وسط العاصمة بغداد تزامنا مع انطلاق التظاهرة المليونية المنددة بالوجود الامريكى فى البلاد.وقال المصدر في تصريح صحفي رصدت المستقلة “إن القوات الأمنية باشرت منذ مساء أمس بتشديد إجراءاتها الأمنية ضمن مقتربات جسرى الطابقين والجادرية وسط بغداد”، مشيرا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد تزامنا مع انطلاق تظاهرات) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إجراءات أمنية مشددة وسط بغداد تزامنا مع انطلاق تظاهرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).