2020/01/24 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المرجعية: تشكيل الحكومة الجديدة تاخر كثيرا فمن الضروي ان تتعاون جميع الاطراف وفق الاسس المشار اليها سابقا لحل الازمة الراهنة

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